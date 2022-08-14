شاهد.. 3 عناصر أجنبية فقط بين العاملين بمصنع الأمونيا الثاني

سلط تسجيل مصور بثته المؤسسة الوطنية للنفط الضوء على إعادة تشغيل مصنع الأمونيا الثاني بقدرة إنتاجية تبلغ 80%.

وأفاد التسجيل المصور بأن المصنع يعتمد على عناصر وطنية ولا يوجد سوى 3 أجانب بين العاملين.

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ويبلغ الإنتاج اليومي من مادة اليوريا في حدود 1400 طن ومن مادة الأمونيا حوالي 800 طن يوميًا، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة البدء في تشغيل مصنع الأمونيا الأول. ويأتي هذا التشغيل بعد التوقف لفترة طويلة بسبب القوة القاهرة على الموانئ النفطية.

من عملية إعادة تشغيل مصنع الأمونيا الثاني. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

من عملية إعادة تشغيل مصنع الأمونيا الثاني. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)