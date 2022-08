الصغير: تصريحات السفيرة البريطانية تعد تدخلًا وتطاولًا سافرًا في الشأن الليبي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير أمس السبت إن جلسة مجلس النواب القادمة ستناقش الانسداد السياسي في البلاد وقانون المحافظ الاستثمارية وقانون جدول المرتبات الموحد، كما ستخاطب المفوضية العليا للانتخابات للوقوف على ما تم إنجازه من استعدادات بعد اجتماعاتهم في القاهرة لمدة ثمانية أشهر.

الصغير وفي تصريح خاص لـ”شبكة لام”، أضاف: “إن رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية إنسان مغتصب للسلطة وخارج نطاق الشرعية ولم يلتزم بقرارات السلطة التشريعية التي منحته الثقة وانتزعها منه وبسبب تشبثه بالسلطة سيجر البلاد إلى الحرب”.

وأكد أن الوعود التي وعد بها الشباب كلها وعود وهمية ولا أساس لها، متسائلًا: من أين سيحصل الدبيبة على الأموال لتمويل المرتبات بعد اعتماده جدول المرتبات الموحد الذي يفوق الستين مليار دينار؟.

واعتبر الصغير تصريحات السفيرة البريطانية في ليبيا تدخلًا وتطاولًا سافرًا في الشأن الليبي الذي اختار مجلس النواب المصدر التشريعي في ليبيا، وهو من اعتمد الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا.

