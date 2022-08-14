فيتش: تركيا تدير نشاطات تسيطر على 60% من أموال المصرف الخارجي الليبي

راجع تقرير معلوماتي لموسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها بيانات مصرف تركي له تعاملات مالية مهمة مع ليبيا.

التقرير الذي تابعته “صحيفة المرصد”، تابع الإجراءات الرامية إلى تحقيق إعادة التقويم المرتبطة بالنشاطات المالية لـ”المصرف العربي التركي”، الذي يحوي على قرابة الـ60% من أموال المصرف الخارجي الليبي.

وأضاف التقرير: أن الواقع الافتراضي للمصرف عاكس لبيئتي التشغيل المتقلبتين في الدولتين الرئيسيتين لعملياته الأساسية ليبيا وتركيا، في وقت يمول فيه عمليات تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل رئيس، مشيرًا إلى الاعتماد بشكل كبير على تمويل المساهم الليبي المتمثل بالمصرف الخارجي.