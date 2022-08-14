عطية الفيتوري: أي عمليات خصخصة حالياً قد تشوبها الوساطات والمحسوبية

رأى الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة قاريونس، عطية الفيتوري، أن أي عملية للخصخصة قد تشوبها الكثير من الشبهات فيما يتعلق بتقدير قيمة الأصول أو من سيحضى بها إلى غير ذلك من الوساطات والمحسوبية.

وقال الفيتوري، في تصريحات له: “قيمة الأصول يجب أن يقدرها ناس متخصصون فنيا وماليا ويعاد التقييم كل سنة حسب القيمة الحقيقية وليس الدفترية، لأن قيمة أى أصل مثل الأراضي والمباني والآلات ووسائل النقل قد تتغير انخفاضا أو ارتفاعا”.

وأضاف “إذا جرى تقييم عام 2009 أو قبله أو بعده يجب إعادة التقييم الآن، لأن هناك أصول ربما ارتفعت قيمتها أو العكس على أن يعاد التقييم سنويا”.