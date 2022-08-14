ليبيا تسجل حالة وفاة و77 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 223 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد فحص 371 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 294 عينة، وإيجابية 77 عينة بنسبة 20.7% من إجمالي العينات المفحوصة، وفق التحديث اليومي الصادر عن مركز مكافحة الأمراض.

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وكانت العاصمة طرابلس في صدارة أعداد الإصابات في البلاد بواقع 45 حالة جديدة. وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 506 آلاف و255 حالة بينها 1073 نشطة، و498 ألفا و783 شفاء، و6435 وفاة.