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الأرصاد الجوية: كتلة هوائية ساخنة توثر على مناطق غرب ليبيا خلال هذا الأسبوع

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن كتلة هوائية ساخنة توثر على مناطق غرب ليبيا خلال هذا الأسبوع.

  • رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ ،.

  • الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ.

  • الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ ، تسجل ارتفاع الأيام القادمة . 

  • الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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