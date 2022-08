الجدال: من الصعب الاتفاق بين البرلمان ومجلس الدولة على آليات توزيع المناصب السيادية

ليبيا – أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي مختار الجدال أنه من الصعب الاتفاق بين البرلمان ومجلس الدولة على آليات توزيع المناصب السيادية.

الجدال وخلال تصريحات له مع “برنامج حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” الأول من أمس، أوضح أن منصب رئيس مؤسسة النفط جاء بعد الاتفاق بين الجيش وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف أن المؤسسات الليبية أصبحت أقوى من البرلمان ومجلس الدولة، خاصة المصرف المركزي الليبي.

