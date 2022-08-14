جهاز الإمداد الطبي بنغازي يتسلم شحنة مشغلات غسيل الكلى

تسلم جهاز الإمداد الطبي في مدينة بنغازي شحنة خاصة بجميع مستلزمات مشغلات غسيل الكلى.

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة أن شحنة مستلزمات مشغلات غسيل الكلى تحوي 19 حاوية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر خلال اجتماعه مع الجهات الطبية المعنية بمعالجة المشاكل التي تواجه مرضى الكلى تعليماته بإحالة إدارة وتشغيل مراكز غسيل الكلى إلى شركات مختصة.

وخلص الاجتماع إلى أن أهم المشاكل التي تعانيها المراكز والشركات المتعاقدة معها هي نقص المشغلات والأدوية.