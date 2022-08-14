الإمداد الطبي: مشغلات غسيل كلى تصل بنغازي

أعلن جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي وصول مشغلات غسيل الكلى من شركتي fresenius وbaxter لصالح الفرع عبر منفذ ميناء بنغازي البحري.

وأضاف الجهاز في بيان، يوم الجمعة، أن قسم التخليص الجمركي بالفرع تمكن من استخراج 41 حاوية مستلزمات ومشغلات غسيل كلى للشركتين بعد إتمام إجراءات الإفراج الرقابي والجمركي.

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مشغلات غسيل كلى للمنطقة الجنوبية

ويوم الثلاثاء الماضي، تسلم فرع جهاز الإمداد الطبي، شحنة من مشغلات غسيل الكلى، مقدمة كدعم من فرع الوسطى لسد احتياجات مراكز الغسيل بالمنطقة الجنوبية.

وأشاد مدير الفرع عبدالله الوحش، بمبادرة العاملين في فرع الوسطى إرسال الشحنة لسد الاحتياج، ولضمان عدم توقف تقديم الخدمات في مراكز غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي.

مشغلات غسيل الكلى لدى وصولها بنغازي. (فيسبوك)

مشغلات غسيل الكلى لدى وصولها بنغازي. (فيسبوك)