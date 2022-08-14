الوطنية للنفط: استئناف إنتاج الغاز إلى محطات الكهرباء بزويتينة وشمال بنغازي من غاز حقل الفارغ

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف إنتاج الغاز إلى الشبكة الساحلية ومحطات الكهرباء بزويتينة وشمال بنغازي من غاز حقل الفارغ.

وأوضحت المؤسسة نقلا عن وكالة الانباء الليبية أن الشركة العامة للكهرباء تمكنت من تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز، وإعادة وضع الشبكة الكهربائية إلى ماهو عليه.

وأكدت أنه نتيجة لانقطاع الكهرباء توقف مجمع مليتة الصناعي عن العمل بالكامل مما أدى إلى توقف الإنتاج من بحر السلام عند الساعة 10:45 وبالتالي نتج عن ذلك انخفاض في معدلات إنتاج الغاز.

واضافت أنه بفضل جهود العاملين استؤنف إنتاج الغاز تدريجياً، حيث بلغت الكمية المحالة من غاز الشركة إلى الشبكة الساحلية ( 356.6 م ق م) ، فيما بلغت الكمية المحالة من غاز حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير ( 88.6 م ق م)، وكمية الغاز المستلم في محطتي الزويتينة وشمال بنغازي 261 م. ق.م يوميا.