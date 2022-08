بوعزة: أصحاب المخابز يعتزمون إغلاق مخابزهم بسبب تضييق الخناق عليهم

ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة إن أصحاب المخابز في طرابلس أبلغونا خلال اجتماعنا معهم أمس السبت بعزمهم إغلاق مخابزهم، مجبرين بسبب تضييق الخناق عليهم من قبل اللجان المشكلة مؤخرًا، وسجن عدد منهم، إضافة لسجن عدد من العمالة الوافدة والتمديد للحبس دون معرفة الأسباب.

بوعزة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد أن لجان المتابعة تطالب أصحاب المخابز بالتقيد بالميزان، وتخالف من لا يملك موازين رغم إعفاء وزارة الاقتصاد من هذا البند، وتغلق المخابز التي لا تجد أصحابها.

وأشار بوعزة إلى أن كل العمالة الموجودة في المخابز فرت خوفًا من القبض عليهم، ما اضطر الخبازين لاتخاذ قرار الإغلاق الجماعي والبحث عن حل للوضع الراهن.

