قرانفيل: ليبيا أفضل نقطة انطلاق للخطط التركية في أفريقيا

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي “مرتضى قرانفيل”، استقرار ليبيا وأمنها من أهم القضايا التي لا ينبغي تجاهلها، ويمكن لتركيا إقامة علاقات قوية مع ليبيا التي تعد بوابة إفريقيا، وليبيا أفضل نقطة انطلاق لتركيا في الخطط والمشاريع في القارة الإفريقية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن إفريقيا مركز الجذب الجديد للتجارة العالمية وتلعب دورًا حيويًا لمستقبل تركيا وليبيا، والعالم بأسره تقريبًا سيتجه نحو إفريقيا خلال المائة عام القادمة، و نحتاج إلى توقيع ثلاثة اتفاقيات جديدة بالإضافة إلى الاتفاقيتين الحاليتين، وتركيا قادرة على نقل تجارتها إلى إفريقيا بفضل الاتفاقيات الجديدة التي ستبرم مع ليبيا.

ولفت إلى أن ليبيا تتمتع بمكانة جغرافية استراتيجية مهمة وهي تمتلك 74 مليار برميل من احتياطي النفط، وتمتلك ليبيا 172 مليار قدم / م 3 من احتياطي الغاز الطبيعي وغيرها من الثروات الاقتصادية، و تقع ليبيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط بـعرض 1770 كيلو متر.