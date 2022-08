المركز الوطني للأرصاد الجوية: موجة حارة تجتاح المناطق الغربية ودرجات حرارة تتجاوز الـ 40 درجة

ليبيا – نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى اقتراب الكتلة الهوائية الساخنة من المناطق الغربية ما يساهم في صعود لافت لدرجات الحرارة بداية من اليوم الأحد.

المركز نوه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن يوم الثلاثاء والأربعاء ستكون الحرارة أكثر ارتفاعًا لتتجاوز الـ 40 درجة مئوية خاصة على الدواخل.

كما أشار إلى أن الكتلة الهوائية الساخنة ستؤثر على مناطق غرب ليبيا خلال هذا الأسبوع حيث ستتجاوز درجات الحرار معدلاتها الفصلية لهذا الشهر وتتراوح مابين ( 36 – 42 ) مْ على مناطق الشمال والجنوب الغربي بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على مناطق شرق البلاد بينما تتكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم غدٍ الإثنين.

