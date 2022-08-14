مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل قتل أم لابنها بمساعدة شقيقيه

كشف قسم التحريات العامة، بمديرية أمن بنغازي، تفاصيل واقعة قتل، بعد قيام أُم بقتل ابنها بمُساعدة ابنتها وابنها الآخر وإلقاء جثته أمام منزلهم.

وقال بيان صادر عن المديرية: أحيل إلى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من النيابة العامة محضر قتل المجني عليه “أ.ع.ع” والذي تم العثور عليه مُلقى أمام منزله حسب ما جاء في أقوال شقيقه وعلى الفور أصدر رئيس القسم رائد فوزي الفايدي، تعليماته بالبحث والتحري والاستدلال في الواقعة.

وأضاف البيان: عند وصول أعضاء التحريات إلى مستشفى الجلاء ومعاينة الجثمان ظهر على الجثمان آثار ضربات في الرأس والكتف والرقبة وكان مُكبل اليدين وحسب تقرير الطبيب الشرعي أنه مات مخنوقاً وتم استدعاء شقيق المجني عليه كونه من قام بإسعافه.

وتابع: بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى “أ.ع.ع.” من مواليد 1993 وأفاد بأنه وجد شقيقه مُلقى أمام منزلهم بجوار سيارته وأنه كان خارج المنزل ولكن حسب تقرير أعضاء التحريات أنه لم يغادر المنزل لذلك تم الضغط على شقيق المجني عليه ولوحظ عليه علامات الارتباك واعترف بأن والدته هي من قامت بخنقه بواسطة (وشاح أخته) وتكبيله بواسطة (حبل غسيل) حتى فارق الحياة وقاموا بإلقائه أمام المنزل”.

واستطرد: تم ضبط والدة المجني عليه وشقيقته والانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال مع والدة المجني عليه اتضح أنها تُدعى ع.م.ع من مواليد 1973 وشقيقة المجني عليه تُدعى “أ.ع.ع “واعترفت والدته بأنها من قامت بربط المجني عليه بواسطة (حبل غسيل) وضربه وخنقه بواسطة وشاح شقيقته حتى فارق الحياة ورميه بمساعدة ابنها وابنتها بجوار سيارته لتضليل العدالة وإيهامهم أنه كان خارج المنزل.

واستكمل: أفادت والدة المجني عليه أن سبب قتلها للمجني عليه ابنها، أنه من متعاطي الخمور وحبوب الهلوسة وأنه يقوم بالاعتداء عليهم وتكسير أثاث المنزل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.