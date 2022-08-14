وزيرة الشؤون الاجتماعية: صرف منحة 3000 دينار لأسر ضحايا حادث «بنت بية»

قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، صرف منحة مالية 3000 دينار، لمساعدة أسر الضحايا والمصابين والمتضررين جراء حادثة انفجار صهريج وقود في بلدية بنت بية، والبالغ عددهم 115 شخصًا.

ونص القرار رقم 322 والذي أصدرته الوزارة، على منحة مالية قدرها 3000 دينار، للضحايا وفق كشف مرفق مع القرار، على ما أعلنت منصة «حكومتنا» اليوم.

تفاصيل حادث بنت بية

ومنذ يومين ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار شاحنة وقود في بنت بية إلى 23 شخصًا، حسب ما كشفه مصدر محلي من منطقة الزاوية بالبلدية، في تصريح إلى «بوابة الوسط».

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ووقع الحادث مطلع الشهر الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.