بن قدارة يكلف الفنتري رئيسا لمجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز

العنوان – طرابلس

كلف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة محمد محمد الفنتري رئيسا لمجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز.

وبحسب قرار بن قدارة الذي تحصلت صحيفة العنوان” على نسخة منه فقد تم إعفاء الرئيس السابق عبدالله إبراهيم شويقي.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قام في يونيو الماضي تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، خلفًا للمجلس السابق برئاسة مصطفى صنع الله.

وفي 23 يونيو، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، موافقة مجلس الوزراء على طلب وزير النفط والغاز، محمد عون، تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار الدبيبة وقتها إلى طرح أسماء ودراسة السير الذاتية ومعرفة خبرات ومؤهلات المرشحين لتولي المناصب بمجلس إدارة المؤسسة.

وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز هي شركة نفط وغاز تابعة إلى المؤسسة الوطنية للنفط وتوجد في مرسى البريقة، أنشئت سنة 1981، وتقوم بكافة الأنشطة المتعلقة باستكشاف وإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك نقل الغاز إلى المستهلكين عبر الخط الساحلي.