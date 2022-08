محفوظ: معيار الكفاءة هو الأساس في توزيع المناصب السيادية وليس الصفقات

ليبيا – أكد الكاتب والباحث السياسي من محمد محفوظ أن توزيع المناصب السيادية مسؤولية البرلمان بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري.

محفوظ وخلال تصريحات مع برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” أكد ضرورة أن يكون معيار الكفاءة هو الأساس في توزيع المناصب السيادية وليس الصفقات.

وأضاف أن اتفاق الصخيرات ينص على التوافق بين مجلسي النواب والدولة، وليس أن يرسل الأخير أسماء مرشحة للبرلمان.

