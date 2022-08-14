الإيقاع بمتورط في جرم سرقة مكونات الشبكة الكهربائية في مدينة بنغازي

تمكنت دوريات قسم التحري في الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية في مدينة بنغازي من الإيقاع بمطلوب متلبس في جرم سرقة مكونات شبكة الكهرباء.

و أشار بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية ، إلى ورود معلومات لأعضاء القسم بشأن هذا المطلوب المتورط في في سرقة مكونات الشبكة الكهربائية في محطة كهرباء “315 النهر”، مبينًا توجيه الدوريات بجمع المعلومات بالخصوص.

وأضاف البيان أن المضبوط تم الإيقاع به متلبسًا بسرقة كوابل من المحطة وفك المحول الخاص بها مع تخريبه، مؤكدًا في ذات السياق قيام القسم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الشخص وعلى رأسها ما يتعلق بإحالته إلى جهات الاختصاص.