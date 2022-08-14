الفقي: حكومة الدبيبة تعطي وعودا وهمية فقط.. ومرضى «أورام مصراتة» يعانون

أكد مدير مستشفى علاج الأورام مصراتة، محمد الفقي، أن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم تفِ بوعودها تجاه المستشفى، بعد أيام من زيارة الدبيبة لمركز مصراتة الطبي.

وقال الفقي، في تصريحات له: “الدولة لم تفِ بوعودها لنا، بمنحنا 5 ملايين دينار، تم تخصيصها لمستشفى الأورام مصراتة تحت بند التحسين، ولم نحصل على أي مبالغ، وفي المقابل يتم إعطاء مبالغ كبيرة تفوق 15 مليون لمستشفيات وهمية لا تقدم أي خدمات للمواطن، فالدولة الليبية تعطي الوعود فقط، والوعود كلها وهمية ولا يوجد شيء على أرض الواقع إلى هذه اللحظة”.

وأضاف “نعاني من نفاذ المشغلات في مصرف الدم مصراتة، ما يؤثر على علاج مرضى الأورام، كما نعاني من عدم وجود المشغلات والذي يعني توقف التحاليل، ما يؤثر سلبًا على مرضى أورام الدم، لاحتياجهم لكمية هائلة من الصفائح أثناء خضوعهم للعلاج الكيماوي.

وتابع “نقص المشغلات يؤثر علينا في عملنا وبهذا لا نستطيع إعطاء المرضى جرعات الكيماوي، لأنه يحدث لهم نقص في الصفائح بعد الجرعات، ما يؤثر على المريض ويسبب له نزيف في الدم، ولابد من توفير هذه المشغلات لأنها تفصل الصفائح عن الدم ويتم اعطائها للمريض أثناء خضوعه للعلاج”.

واستطرد “المشغلات كانت تباع بسعر 500 دينار، والآن أصبحت تباع بـ2000 دينار، مما أصبح صعب الحصول عليها، ويستوجب تدخل الدولة لإنهاء هذه المشكلة حيث أن المشغل الواحد يكفي لمريض واحد فقط، وأرسلنا جميع الأوراق المطلوبة إلى الدولة لتوفير المشغلات لمعامل التحليل والمختبرات ولكن لا حياة لمن تنادي”.