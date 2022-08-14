التحريات العامة بنغازي تكشف تفاصيل واقعة قتل شاب على يد أمه وإخوته

العنوان – بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة كشف تفاصيل واقعة قتل تقشعر لها الأبدان أُم تقتل ابنها بمُساعدة ابنتها وابنها الآخر ورمي جثته أمام منزلهم.

وأضافت المديرية أنه أحيل إلى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من النيابة العامة محضر قتل المجني عليه أ.ع.ع والذي تم العثور عليه مُلقاً أمام منزله حسب ما جاء في أقوال الساعف وهو شقيقه.

وأوضحت المديرية أنه لى الفور أصدر رئيس القسم رائد فوزي الفايدي تعليماته بالبحث والتحري والاستدلال في الواقعة وعند وصول أعضاء التحريات إلى مستشفى الجلاء ومعاينة الجثمان ظهر على الجثمان آثار ضربات في الرأس والكتف والرقبة وكان مُكبل اليدين وحسب تقرير الطبيب الشرعي أنه مات مخنوقاً.

وأفادت المديرية أنه تم استدعاء شقيق المجني عليه كونه من قام بإسعافه وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ع.ع. من مواليد 1993 وأفاد بأنه وجد شقيقه مُلقاً أمام منزلهم بجوار سيارته وأنه كان خارج المنزل.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه بحسب تقرير أعضاء التحريات أن المجني عليه لم يغادر المنزل لذلك تم الضغط على شقيقه ولوحظ عليه علامات الارتباك واعترف بأن والدته هي من قامت بخنقه بواسطة (وشاح أخته) وتكبيله بواسطة (حبل غسيل) حتى فارق الحياة وقاموا برميه أمام المنزل.

وأكدت المديرية أنه تم ضبط والدة المجني عليه وشقيقته والانتقال بهم إلى القسم، وبالاستدلال مع والدة المجني عليه اتضح انها تُدعى ع.م.ع من مواليد 1973 وشقيقة المجني عليه تُدعى أ.ع.ع واعترفت والدته بأنها من قامت بربط المجني عليه بواسطة (حبل غسيل) وضربه وخنقه بواسطة وشاح شقيقته حتى فارق الحياة.

وبينت المديرية أن الأم أقرت أيضًا أنها قامت برميه بمساعدة ابنها وابنتها بجوار سيارته لتضليل العدالة وإيهامهم أنه كان خارج المنزل.

وأفادت والدة المجني عليه أن سبب قتلها للمجني عليه ابنها لأنه من متعاطي الخمور وحبوب الهلوسة وأنه يقوم بالاعتداء عليهم وتكسير أثاث المنزل.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاد كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.