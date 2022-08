رئيس جمرك منفذ غدامس – الدّبداب: التجهيزات بالمنفذ شبه مكتملة وننتظر تحديد موعد لافتتاحه

ليبيا – أكد رئيس مركز جمرك منفذ غدامس – الدّبداب المقدّم وائل الشّنطة أن التجهيزات بالمنفذ شبه مكتملة ابتداء من مركز الجمرك ومكتب الرّقابة على الأغذية ومكتب العزل الصّحي، ولم يتبقَّ سوى تركيب المنظومة الأمنية والجوازات.

الشنطة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال: “نحن بانتظار الاجتماع القادم لوزارة الخارجية الليبية مع نظيرتها الجزائرية لتحديد الموعد النهائي لافتتاح المنفذ”.

