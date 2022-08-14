وزارة الخارجية تُدين التفجير الإرهابي بجدة وتعزي مصر في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفي

أدانت وزارة الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة الليبية التفجير الإرهابي الذي وقع في جدة بالمملكة العربية السعودية، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وزارة الخارجية، وفي بيان لها، أكدت عن تضامُن الدولة الليبية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ووقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب والعنف والتطرف.

كما تقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفي، داعيةً للضحايا بالرحمة وللمصابين بالشفاء وأن يحفظ مصر الحبيبة من كل شر.