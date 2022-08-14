النهر الصناعي: تمت صيانة خطّ أبوزيان الرحيبات والمياه ستصل تدريجياً للمنازل

أعلن جهاز النهر الصناعي بمنطقة غريان، فتح الصمام الرئيسي لشبكة الداخلية، اليوم اﻷحد، وستصل تدريجيا إلى الخزانات الفرعية ومنها إلى اﻷحياء والمنازل.

وقال «النهر الصناعي» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه “كان من المفترض أن تفتح الشبكة الداخلية أمس وبسبب بعض أعمال التشغيل التى اتخذت ﻷختبار بعض الصمامات بخط أبوزيان /الرحيبات التى تمت صيانته بعد اﻷعتداء عليه من أحد المواطنين”.

وتابع؛ “وهذا ما أجبر فريق التشغيل على تأجيل فتح الشبكة بعد عملية التعبئة لخط الحبل من جديد والتأكد من نجاح أعمال الصيانة بالصمام”.

وختم البيان، مطالبا بالحفاظ على المياه من خلال “سد الاحتياجات وهدم الهدر المفرط للمساهمة بوصولها لمحتاجيها”.