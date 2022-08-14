المريمي: البرلمان يبحث في جلسة الغد سبل الدفع بالعملية السياسية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

14 August, 2022

قال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن المجلس سيعقد يوم غد الاثنين جلسة رسمية بمدينة طبرق.

وبين المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إنه سيجري خلال الجلسة بحث الانسداد السياسي وسبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا ابتداء باستكمال المسار الدستوري، مع إقرار بعض مشاريع القوانيين الجاهزة للعرض والمهمة للمواطن.

وأكد المريمي أن الجلسة البرلمانية ستعقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.