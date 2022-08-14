المنفي يعزي السيسي في ضحايا حادث حريق كنيسة بالجيزة

العنوان-طرابلس

بعث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر حادثة الحريق التي وقعت بكنيسة في الجيزة صباح اليوم الأحد، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال المنفي في برقيته، “نشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف دولة ليبيا مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق”، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأعرب المنفي، للرئيس المصري ولأسر المتوفين و”للشعب المصري الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه”.

وفي وقت سابق من اليوم، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، وأغلبهم من الأطفال، في حريق هائل اندلع في كنيسة غرب العاصمة المصرية القاهرة.

ووفق بيان لوزارة الداخلية فإن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي بالمولد الخاص بالكنيسة ما “أدى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات”.

وأسفر الحريق الذي اندلع الأحد بكنيسة الشهيد أبي سيفين غرب القاهرة أثناء القداس الصباحي، إلى مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا، وفق ما ذكرت الكنيسة القبطية الأورثوذكسية التي نقلت عن مصادر بوزارة الصحة المصرية أن “الوفيات وصلت حتى الآن إلى 41 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 14”.