السايح يستعرض مع السفير الهولندي خطط الدعم المستقبلي لمفوضية الانتخابات

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع سفير دولة هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، والوفد المرافق له، أوجه الدعم الفني والاستشاري المقدم عبر مشروع (بيبول)، الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان مجلس المفوضية، اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس.

كما استعرض الاجتماع، خطط الدعم المستقبلي للمفوضية، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، ومستوى جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

من جهته أكد “هوكونينغ”، تجديد دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية.

وثمن السفير الهولندي، الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها، وحرصها على إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.