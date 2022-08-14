رئيس «سرت لإنتاج النفط» الجديد يتسلم مهام عمله في مراسم استلام وتسليم

تسلم رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الجديد، محمد محمد علي الفنتري، مهام عمله اليوم، بعد إجراء مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الشركة السابق عبدالله إبراهيم اشويقي.

وبحسب بيان للشركة اليوم، جرى صباح اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مراسم التسليم والاستلام لمهام رئيس مجلس الإدارة، بعد صدور قرار المؤسسة الوطنية للنفط بهذا الشأن أخيرًا.

إعفاء عبدالله إبراهيم اشويقي من رئاسة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط

وفي وقت سابق، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط القرار رقم (78) لسنة 2022، بشأن إعفاء عبدالله إبراهيم اشويقي، من مهام رئاسة مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وتكليف محمد محمد علي الفنتري، بمهامه.

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فيما كلفت المؤسسة لجنة تضم صلاح عبدالكريم فرج، وأيمن عبد المولى المسماري، وفايزة صالح عبدالكافي، لحضور التسليم والاستلام، وتوثيقه بمحضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد.

مراسم التسليم والاستلام لمهام رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. 14 أغسطس 2022. (شركة سرت)