المريمي: جلسة النواب المقررة غدا ستناقش الانسداد السياسي واستكمال المسار الدستوري  

العنوان-طرابلس

أكد المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن جلسة رسمية للمجلس ستعقد يوم غدا الإثنين بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول “فوزي النويري”.

ولفت المريمي في تصريح صحفي إلى الجلسة سيتم فيها إقرار بعض مشاريع القوانين الجاهزة للعرض والمهمة المواطن.

وأشار المريمي إلى أن الجلسة ستناقش الانسداد السياسي وسبل الدفع بالعملية السياسية ابتداء باستكمال المسار الدستوري.

وكان قد دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية غدا الإثنين بمقر المجلس في مدينة طبرق شرق البلاد.

ولم توضح هيئة رئاسة مجلس النواب في دعوتها التي نشرتها عبر المنصات الإعلامية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي جدول أعمال الجلسة.

وتأتي الجلسة في وقت تسود البلاد حالة انسداد سياسي، وتخوفات من عودة التوترات الأمنية، على وقع الخلاف بين رئيسي الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وفي يوليو الماضي كان قد تعرض مقر مجلس النواب للحرق من قبل عدد من المتظاهرين.