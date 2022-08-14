خلال لقائه وفد بلدية غريان .. المنفي : المجلس يسعى لرأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار

طرابلس 14 أغسطس 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح اليوم الأحد، لجنة أعيان المصالحة والمجتمع المدني ببلدية غريان.

وأكد أعيان المصالحة وأعضاء المجتمع المدني ببلدية غريان؛ خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من أجل الوصول بها إلى بر الأمان، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يُمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

وأوضح الرئيس أن بلدية غريان وكل بلديات ليبيا؛ جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي، لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم. (وال)

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