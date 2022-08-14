الخارجية الليبية تعرب عن تعازيها لمصر في ضحايا حادث حريق كنيسة بالجيزة

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تقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، حافظ قدور، بالتعازي لجمهورية مصر الشقيقة قيادة وشعبا، إثر حادثة الحريق التي وقعت بكنيسة في الجيزة صباح اليوم الأحد، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وأعرب قدور، عن خالص التعازي والمواساة للشعب المصري وقيادته في حادثة حريق كنيسة الشهيد أبي سيفين غرب القاهرة أثناء.

وفي وقت سابق من اليوم، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، وأغلبهم من الأطفال، في حريق هائل اندلع في كنيسة غرب العاصمة المصرية القاهرة.

ووفق بيان لوزارة الداخلية فإن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي بالمولد الخاص بالكنيسة ما “أدى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات”.

وأسفر الحريق الذي اندلع الأحد بكنيسة الشهيد أبي سيفين غرب القاهرة أثناء القداس الصباحي، إلى مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا، وفق ما ذكرت الكنيسة القبطية الأورثوذكسية التي نقلت عن مصادر بوزارة الصحة المصرية أن “الوفيات وصلت حتى الآن إلى 41 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 14”.