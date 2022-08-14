وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي يبحثان سُبل التعاون في الملفات الأمنية المشتركة

طرابلس 14 أغسطس 2022 (وال)- بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي عميد لطفي الحراري اليوم الأحد بطرابلس، الملفات الأمنية المشتركة.

وتناول خلال الاجتماع سُبل التعاون بين الوزارة والجهاز؛ فيما يتعلق بأمن وسلامة المواطن وحفظ حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما ينص عليه القانون الليبي.

وشدد الوكيل على ضرورة التواصل بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الفساد وحماية المواطن، من ضعاف النفوس الذين يتاجرون بأمنه الغذائي والصحي، والقضاء على ظاهرة التسول، ومتابعة بعض الأعمال المنجزة والمشتركة بين الجهاز والوزارة. (وال)

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