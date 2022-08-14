العرفي: الدبيبة جعل ليبيا مسرحا لكل الدول

أدان عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، بشدة “التدخل السافر من قبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا أو أي سفير آخر في الشأن الليبي الداخلي”.

وقال العرفي، في تصريحات خاصة بـ “ليبيا الحدث”، اليوم الأحد، إن الدور البريطاني واضح في ليبيا من خلال فرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ولولا دعم بريطانيا للكبير لما كان له وجود.

وأضاف العرفي، أنه “لا يعتقد أن هناك ليبيًّا أو عضو مجلس نواب يرضى لأي سفير أو مسؤول أجنبي أن يتدخل في شؤون ليبيا”.

وأشار إلى أن جميع العلاقات والشراكات والمصالح بين الدول مطلوبة في عدة مجالات، ولكن لا تصل لدرجة التدخل في الآراء، ورسم السياسات لليبيين.

وتابع العرفي : “لا يوجد أي حر ليبي يرضى بالذي يحدث في ليبيا الآن، إلا رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة الذي جعل البلاد مسرحا لكل الدول في سبيل بقائه وتلبية مصالحه”.

وأكد العرفي أن “ما يحدث الآن في ليبيا سببه الدبيبة وعائلته واللوبي المحيط به”، ولم يستغرب من أن “الدبيبة لن يدّخر أي وسيلة مباحة أو غير مباحة ومشروعة أو غير مشروعة في سبيل أن يحقق أطماعه”.

ولفت إلى أن ما أعلن عنه الدبيبة في اليوم العالمي للشباب، يهدف إلى فتح السجل العقاري؛ لتمرير صفقات الأراضي التي نهبوها من الدولة.