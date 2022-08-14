بن قدارة يكلف رئيسا جديدا لمجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، قرارا يقضي بإعفاء عبدالله إبراهيم شويقي من منصب رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز، وتكليف محمد محمد الفنتري مؤقتا.

ونصت المادة الثالثة من القرار الذي تحصل العنوان على نسخة بأن يلغى كل حكم يخالف القرار، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

وفي 20 ديسمبر من العام الماضي، أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق، مصطفى صنع الله، القرار رقم (1168) لسنة 2021، الذي قرر بموجبه إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وضم مجلس الإدارة الجديد لشركة سرت حينها، عبدالله إبراهيم شويقي رئيسًا، وعضوية كل من خالد جبالي محمد عيد ومحمد محمد علي الفنتري وعبدالسلام علي الجابري وإبراهيم عمر مفتاح فنوش.

وأخطر صنع الله، حينها في كتاب مجلس الإدارة الجديد لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، بتشكيل لجنة للإشراف على عملية التسليم والاستلام بين مجلسي الإدارة السابق والجديد للشركة، التي ستكون على تمام الساعة العاشرة يوم 23 ديسمبر بمقر الشركة الرئيسي بمرسى البريقة.

وضمت اللجنة المكلفة متابعة عملية التسليم والاستلام كلًّا من صلاح عبدالكريم فرج وعبدالعزيز بوحويش وخالد عبدالهادي الخفيفي، على أن يكون لها الحق في التنسيق عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة لإتمام عملية التسليم والاستلام وحضور الموعد المقرر وتوثيق العملية بمحضر، وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد.