الحداد يؤكد لرئيس البعثة العسكرية الإيطالية على أهمية التعاون العسكري بين البلدين

ليبيا – التقى رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد رئيس البعثة العسكرية الإيطالية الأدميرال بلشيدو تورسي بالكلية العسكرية طرابلس، وذلك على هامش حفل التخرج لطلبة الكليات العسكرية.

الحداد ثمن بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة دور البعثة العسكرية الإيطالية، في مجال التدريب، مؤكدًا أهمية التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

