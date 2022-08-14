العرفي: تم اعتماد النظام الفيدرالي كشكل للدولة الليبية بين لجنتي مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري

أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، بأنه تم اعتماد النظام الفيدرالي كشكل للدولة الليبية بين لجنتي البرلمان والدولة في المسار الدستوري.

العرفي، وفي تصريحات خاصة بـ “ليبيا الحدث”، رحب بالتقدم الذي يشهده قطاع النفط بعد الإطاحة بمصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط السابق.

وقال: إن قرار إقالة صنع الله جاء متأخرًا جدًا، ولكن كان لا بد من عزله، فصنع الله كان لا يستمع لأحد ويتقمص دور الراعي والوصي على مؤسسة النفط وأموال المؤسسة.

وأضاف: “صنع الله كان وصيًا على أموال الليبيين يمنحها لمن يشاء ولم يتبع أبدًا مبدأ الشفافية في عقود تسويق النفط، وكان يتشدق دائمًا بكلام لا أساس له من الصحة، وأمور عديدة جدًا كان لا بد من تغييرها”.

وشدد على أن الإطاحة بصنع الله لم تكن ضمن صفقة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية والقيادة العامة، كما زعم صنع الله.

وبشأن إقالة مصطفى صنع الله، وتكليف فرحات بن قدارة، قال: إن “بن قدارة شخصية مالية عامة معروفة ليس له توجه سياسي، وهو رجل دولة يدير أي مؤسسة بنجاح”.