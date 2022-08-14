نقيب الخبازين: طرابلس تواجه مشاكل في الخبز بعد إغلاق أغلب المخابز وإيقاف العمالة

أكد رئيس نقابة الخبازين أبوخريص محمد، أن “طرابلس تواجه مشاكل في الخبز بعد إغلاق جهاز الحرس البلدي لأغلب المخابز وإيقاف العمالة فيها”.

وقال نقيب الخبازين، في تصريح صحفي، إننا “وجهنا مذكرة للنائب العام للتحقيق في المخالفات التي شابت عمليات التفتيش على المخابز في طرابلس والتدخل في أسعار الخبز التي حددتها وزارة الاقتصاد في وقت سابق”.

وأضاف أن “عمليات التحليل والكشف عن مادة البوتاسيوم لم يتم ثبوتها في طرابلس ولا زلنا ننتظر نتائج الكشوفات، وفي المنطقة الشرقية ثبت خلوها تماما بعد التحاليل التي أجريت”.

وأوضح أنه “اتفقنا مع وزارة الاقتصاد على رفع المخالفات التي شابت عمليات التفتيش على المخابز، والتأكيد على تعميم التسعيرة المحددة من قبلهم لكل الأجهزة الرقابية”.