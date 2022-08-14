شاهد.. «هنا ليبيا» يرصد أسباب تزايد جرائم القتل وكيفية ردعها

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على جرائم القتل التي تزايدت في الشارع الليبي خلال الفترة الأخيرة، والتي قد يكون مرتكبها أحد أفراد العائلة أو الأقارب، في حين تتعدد أسبابها، إما لأسباب مالية أو اجتماعية.

وتحاول الحلقة وضع تشريح دقيق لأسباب الظاهرة وتداعياتها، من خلال الشق الأمني والقانوني والنفسي والاجتماعي، عبر حوار مفتوح مع كل من: الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبدالمنعم العربي، عضو هيئة التدريس بكلية القانون في طرابلس خديجة البوعيشي، عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة بنغازي فوزي الحسين.

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وخلال الفترة الماضية رصدت تقارير دولية تزايد جرائم القتل في المدن الليبية، وهو ما أرجعه مراقبون إلى ضعف الأجهزة الأمنية وعدم التعامل بحزم مع مرتكبي تلك الجرائم، مع وجود 20 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا خارج الإطار الرسمي.

ويفيد مؤشر الجريمة العالمية بأن ليبيا تأتي في المركز الأول في شمال أفريقيا، مع انتشار السلاح، بما يصل إلى ثلاث قطع لكل شخص، التي أدت إلى وقوع 137 حالة قتل خلال 5 أشهر، بحسب إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة.