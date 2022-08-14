وزير الحكم المحلي لعمداء ورؤساء المجالس البلدية والتسييرية للبلديات: نطالبكم بتزويدنا بالمشاريع العاجلة التي تعالج المختنقات

طالب وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، اليوم الأحد، عمداء ورؤساء المجالس البلدية والتسييرية للبلديات، بـ “تزويد الوزارة وبشكل عاجل بالمشاريع العاجلة والضرورية التي تعالج المختنقات وتذلل الصعاب التي تعترض تقديم الخدمات الأساسية وتلبي حاجة المواطن الكريم في كافة مناطق ليبيا”.

الضاوي، وفي كاتبه الذي طالعته “ليبيا الحدث”، طالب بـ “التركيز على مشاريع الصيانة العاجلة والدورية ومشاريع التطوير لكافة مرافق البلدية والتي تتعلق بتقديم الخدمات الأساسية بالدرجة الأولى من توفير المياه وخدمات الصرف الصحي وصيانة الطرق ورصف الشوارع وغيرها، وترتيب المشاريع المستهدف تنفيذها خلال هذا العام حسب الأهمية والأولوية القصوى في التنفيذ، وإدراج المشاريع المطلوبة في جدول يبين اسم المشروع وموقعه بكل دقة ومستهدفات المشروع والقيمة التقديرية للمشروع مرفقاً بمقايسة فنية معتمدة من مكتب المشروعات بالبلدية تحدد بنود المشروع وقيمة تنفيذ كل بند حسب الأسعار المعتمدة من قطاع الإسكان و المرافق، ومراعاة عدم الازدواجية في طلب التعاقد بحيث لا تتضمن الكشوفات المطلوبة أي مشاريع سبق التعاقد عليها من أية جهة كانت، ومراعاة عدم وجود ما يعيق تنفيذ المشروعات المستهدف التعاقد عليها”.