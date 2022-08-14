سميو: مخزون طعوم الأطفال والمدارس نفذ من المخازن

أكد مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط سميو، أن “مخزون طعوم الأطفال والمدارس نفذ من المخازن، لعدم وصول طلبية عام 2022، إلى الآن”.

وقال «سيمو» في تصريح خاص، “نناشد ونطالب مصرف ليبيا المركزي بسرعة إكمال كافة الإجراءات لأن هذا التأخير يُعرض الأطفال وليبيا للأمراض، ولخطر عودة الأوبئة من جديد”.

وكان «سيمو» قد صرح في وقت سابق أنهم ينتظرون استجابة المصرف المركزي في فتح الاعتمادات لتوريد التطعيمات الروتينية للأطفال وتطعيمات طلبة المدارس بعد نفاد الكميات الموردة من مخازن الإمداد الطبي.

وأضاف “قدمنا منذ عدة أشهر طلبات لتوفير التطعيمات الروتينية السنوية، وأخذت دورتها المستندية لدى كل الجهات المعنية من وزارة الصحة والإمداد الطبي وديوان المحاسبة”.

وتابع قائلًا: “ننبه إلى أن الكميات الموردة خلال الفترة الماضية انتهت باستثناء كميات قليلة في المرافق الصحية بالمناطق الموجودة في الأطراف”.