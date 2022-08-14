صرف منحة 3 آلاف دينار لأسر ضحايا حادثة بنت بية

العنوان-طرابلس

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، قرارا يقضي بصرف منحة مالية 3 آلاف دينار، لمساعدة أسر الضحايا والمصابين والمتضررين جراء حادثة انفجار صهريج وقود في بلدية بنت بية، والبالغ عددهم 115 شخصًا.

ونص القرار رقم (322) لسنة 2022م، على منحة مالية قدرها 3 آلاف دينار، للضحايا وفق كشف مرفق مع القرار..

ووقع الحادث مطلع الشهر الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.