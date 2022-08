ليبيا – رحب عضو بمجلس النواب عبد المنعم العرفي بالتقدم الذي يشهده قطاع النفط بعد الإطاحة بمصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط السابق.

العرفي قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية “: إن قرار إقالة صنع الله جاء متأخرًا جدًا، ولكن كان لا بد من عزله، فصنع الله كان لا يستمع لأحد ويتقمص دور الراعي والوصي على مؤسسة النفط وأموال المؤسسة.

وأضاف: “صنع الله كان وصيًا على أموال الليبيين يمنحها لمن يشاء ولم يتبع أبدًا مبدأ الشفافية في عقود تسويق النفط، وكان يتشدق دائمًا بكلام لا أساس له من الصحة، وأمور عديدة جدًا كان لا بد من تغييرها”.

وشدد على أن الإطاحة بصنع الله لم تكن ضمن صفقة بين حكومة الدبيبة والقيادة العامة للجيش، كما زعم صنع الله.

وبشأن إقالة مصطفى صنع الله، وتكليف فرحات بن قدارة، قال عضو مجلس النواب: إن بن قدارة شخصية مالية عامة معروفة ليس له توجه سياسي، وهو رجل دولة يدير أي مؤسسة بنجاح.

وعن الوضع الحالي لقطاع النفط، بيّن أن إنتاج النفط الليبي وصل حاليًا إلى أعلى من مليون و200 ألف برميل يوميًا، وسوف يصل إلى مليون ونصف قريبًا، والهدف الوصول لـ 2 مليون برميل يوميًا.

The post العرفي: صنع الله لم يتبع أبدًا مبدأ الشفافية بعقود تسويق النفط first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية