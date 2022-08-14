اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة وجامعة طرابلس في مجالات النشر المشترك والتبادل الثقافي والمعرفي

طرابلس 14 أغسطس 2022 (وال)- وقعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع جامعة طرابلس؛ لتطوير علاقات التعاون بين الجانبين، انطلاقًا من الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع الليبي وفي نشر الثقافة والعلم والمعرفة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية – التي جرت بمقر وزارة الثقافة بطرابلس، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ورئيس جامعة طرابلس خالد عون، ووكيل الوزارة لشؤون المسرح والفنون عبد الباسط أبوقندة، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي.

وبموجب هذه الاتفاقية؛ تتعهد الجامعة بتسخير إمكانياتها المادية والمعنوية والاستفادة منها في مناشط وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، والتبادل الثقافي والمعرفي والعلمي، والعمل على النشر المشترك للكتب العلمية والفكرية، والمساهمة في عملية التنمية الفكرية والمعرفية والمجتمعية، إضافةً إلى الفعاليات الثقافية التي يمكن إقامتها في الجامعة.

ورحبت الوزيرة بالجهود التي تبذلها الجامعات الليبية، للرفع من شأن ليبيا والمساهمة في تطوير المجتمع الليبي وتحقيق ثقافة السلام والتصالح.

وأعربت الوزيرة عن تمنياتها بأن تحقق هذه الاتفاقية الأهداف المشتركة بين الطرفين، والتي تهدف إلى التعاون وتكثيف الجهود بين المؤسسات الثقافية العامة والأكاديمية، بما من شأنه تفعيل الجهود وحشد الإمكانيات وتوظيفها في خدمة الثقافات الوطنية.

من جهته، عبر رئيس الجامعة عن سعادته؛ بتوقيع هذه الاتفاقية التي جاءت تتويجًا لعدة مشاورات بين الجانبين، مؤكدًا استعداد الجامعة وضع كل الإمكانيات المتاحة لديها؛ تحت تصرف وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، من أجل دعم وتطوير المشهد الثقافي في البلاد.

وعلى هامش حفل توقيع اتفاقية التعاون؛ كرّمت الوزيرة الأساتذة المشاركين في المناظرة الوطنية حول البرنامج التوعوي للحملة الانتخابية، والأساتذة المساهمين في تنشيط الحركة الثقافية والتنمية المعرفية. (وال)

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