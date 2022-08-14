رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية: مصر استثنت ليبيا من تصدير زيت الطعام

أكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري أن وزارة التجارة والصناعة المصرية وافقت على استثناء ليبيا من قرارها بمنع تصدير زيت الطعام، موضحا أن الاستثناء تم بناء على مكاتبات صادرة من الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إلى الجهات المخولة في مصر

وأكد الجراري أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أعطت تعليماتها إلى المصانع المصرية وسمحت بتصدير 1200 طن من الزيت إلى ليبيا، موضحا أن استيراد الزيت من مصر سوف يساهم في انخفاض سعر زيت الطعام في السوق الليبي، لافتا إلى أن الاتصالات لازالت مستمرة مع الجانب المصري المتعاون مع ليبيا لاستيراد الأرز والدقيق.