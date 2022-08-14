رئيس الرقابة على الأغذية: مادة برومات البوتاسيوم أغلى من الدقيق نفسه

أكد رئيس وحدة مركز الرقابة على الأغذية أبوبكر مروان، أن “مادة برومات البوتاسيوم أغلى من الدقيق نفسه”.

وقال ‘مروان” في تصريح صحفي،إنه من ” المستبعد استعمال برومات البوتاسيوم لدى المخابز كون إضافتها غير مجدية اقتصاديا لصناع الخبز نظرا لسعرها المرتفع”، وفق تعبيره.

وتابع أن “نتائج فحص عينات الخبز التي أخذتها اللجنة المشكلة من النائب العام للتحقق من حقيقة وجود مادة برومات البوتاسيوم ستصدر خلال أسبوع”.

وأضاف مروان، أن “حملة المتابعة الحالية على المخابز لا علاقة لها بمزاعم وجود استخدام برومات البوتاسيوم في صناعة الخبز”.

وأشار إلى أن “الحملة الحالية دورية ومتعلقة بمتابعة توفر الاشتراطات العامة في المخابز والعاملين فيها”.

وفي سياق متصل أوضح مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، في تصريح صحفي، أن “المركز كثف حملاته التفتيشية على المخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات العامة”، مؤكدا أنهم “لم يجدوا أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم”.