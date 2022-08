الإعلان عن إطلاق مشروع توطين شركة زلاّف بالجنوب

ليبيا – أعلن رئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبيا يوم الخميس الماضي خلال اجتماع ضم أعضاء لجنة الإدارة ومدير مكتب شركة زلاّف بمدينة سبها مشروع توطين شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بالمنطقة الجنوبية.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لشركة زلاف ليبيا آلية نقل الإدارات والبرنامج الزمني المحدد لانتقال الشركة الى مقرها الرئيسي بمدينة سبها.

كما تم تكليف مُدير مكتب سبها محمد قلمة برئاسة المشروع بالتنسيق مع مكتب التنمية المستدامة لإعداد خطة متكاملة من أجل اعتمادها والبدء في الإجراءات العملية للنقل وبشكل تدريجي ومنظم.

هذا وتأتي هذه التوصيات في ظل سعي شركة زلاّف تنفيذ المادة المتعلقة بالمقر الرئيسي للشركة حسب ما ورد في قرار التأسيس الصادر في 2013.

