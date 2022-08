المغربي: مراقبات التعليم بالجنوب اتجهت إلى العقود الموسميّة لتغطية العجز بالمعلمين

ليبيا – أكد مدير إدارة التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم محمد المغربي بدء التحضير لانطلاق العام الدّراسي الجديد 2022 – 20233.

المغربي قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: إنه تم الاجتماع الأخير مع مديري مكاتب التعليم الثانوي ببلديات الجنوب الذي كشف كثيرًا من العوائق والصّعوبات التي يواجهونها.

وأشار إلى أن أغلب المشاكل التي تعانيها المدارس بالمنطقة الجنوبية تتمحور في تهالك المباني ونقص الاحتياجات التعليمية، لافتًا إلى أن هناك رصيدًا كافيًا من الكتاب المدرسي بمخازن التعليم بالجنوب يمكن الاعتماد عليه لتغطية متطلبات العملية التعليمية.

وبيّن أنه تم الاتجاه إلى إعداد خطة تدريبية بالتنسيق مع مركز تدريب المعلمين لرفع مهارة المعلمين وتطوير قدراتهم التعليمية، موضحًا أن أغلب مراقبات التعليم بالجنوب اتجهت إلى سياسة العقود الموسميّة لتغطية العجز الحاصل في معلّمي بعض المواد الدراسيّة.

