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كرموس: من المستبعد أن يناقش لقاء رئيسي مجلس النواب والدولة الاستشاري في القاهرة المسار الدستوري

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، أن لقاء رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والدولة خالد المشري، سيتناول استكمال ما تناولاه في اجتماعات تركيا، ومنها مقترح بديل ثالث للسلطة التنفيذية.

كرموس، وفي تصريحات صحفية، قال: “اجتماع القاهرة سيفتح النقاش بشأن مقترح نائب المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال زيارة تركيا، لتشكيل حكومة ثالثة تقتصر على 10 وزارات برئاسة اللافي أو ربما رئاسة المشري نفسه”.

وتابع: “من المستبعد أن يناقش لقاء رئيسي مجلس النواب والدولة الاستشاري، المسار الدستوري لكون مجلس الدولة ما زال يناقش المواد الخلافية، ولم يصوت عليها بعد”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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