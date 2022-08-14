المسوري: لقاء عقيلة والمشري بالقاهرة محاولة لاستكمال المسار الدستوري

قال عضو المجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري، إن اللقاء الذي سيجمع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري العاصمة المصرية القاهرة، يأتي لمحاولة استكمال المسار الدستوري.

وتابع المسوري، في تصريحات صحفية:” ليس واردًا مناقشة البديل الثالث بشكل فعلي وجاد، لا في هذه الجولة ولا في غيرها” .

وكان العرفي، قال في وقت سابق، إن اللقاء الذي سيجمع عقيلة والمشري بالقاهرة، سيتناول سبل التوافق على القاعدة الدستورية ومستجدات المسار الدستوري فقط.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن اللقاء سيبحث التوافق على النقاط الخلافية لا سيما فيما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.