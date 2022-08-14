مؤسسة النفط توضح أسباب انخفاض إنتاج الغاز

ليبيا – أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط أمس السبت بيانًا توضيحي بخصوص انخفاض إنتاج الغاز.

الوطنية للنفط قالت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إنه نتيجة انقطاع الكهرباء توقف مجمع مليتة الصناعي عن العمل بالكامل، ما أدى إلى توقف الإنتاج من بحر السلام عند الساعة 10:45، وبالتالي نتج عن ذلك انخفاض في معدلات إنتاج الغاز.

وأشارت إلى أنه وبعد جهود العاملين استئنف الإنتاج تدريجيًا عند الساعة 07:45 مساءً، حيث بلغت الكمية المحالة من غاز الشركة إلى الشبكة الساحلية (356.6 م ق م)، فيما بلغت الكمية المحالة من غاز حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير (88.6 م ق م)، وكمية الغاز المستلم في محطتي الزويتينة وشمال بنغازي 261 م. ق.م يوميًا.

ونوّهت إلى أنه بذلك تمكنت الشركة العامة للكهرباء من تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز، وإعادة وضع الشبكة الكهربائية إلى ما هو عليه.

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