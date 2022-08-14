في يوم الإصحاح البيئي.. الدبيبة: نبذل جهودًا كبيرة للاهتمام بالغذاء وصحة المواطن

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، مساء اليوم الأحد، في خيمة المؤتمرات، وزارةَ الحكم المحلي احتفاليتها باليوم الوطني للإصحاح البيئي.

جاء ذلك بحضور وزراء الحكم المحلي والإسكان والنفط والغاز والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية، إلى جانب عدد من الوكلاء ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وعدد من منتسبي مديريات الإصحاح البيئي التابعين لحكومة الدبيبة.

وفي كلمة لوزير الحكم المحلي في حكومة الدبيبة، بدر الدين التومي، أكد خلالها دعم حكومة الوحدة الوطنية ليصبح الإصحاح البيئي واقعًا ملموسًا مثل باقي الدول المجاورة والإقليمية، وتقديم الإمكانيات المادية والإجرائية لتنفيذ المهام المناطة بالوزارة.

فيما قدم الدبيبة، الشكر للجهود المبذولة من أجل الاهتمام بالغذاء وصحة المواطن، وتفعيل هذه الإدارة المهمة وقيامها بدروها الهام.

وشدد الدبيبة، على ضرورة دعم الإدارة والعاملين بها وزيادة التنسيق مع مكتب النائب العام ومكاتب المحامين العامين فيما يخص البرامج المشتركة بينهم.

واعتمدت حكومة الوحدة الوطنية، خطة سنوية لبرنامج الإصحاح البيئي، أعلن عنها خلال الملتقى الأول في 6 نوفمبر الماضي، كما اعتُمد فيه 14 أغسطس من كل عام يومًا وطنيًّا للإصحاح البيئي، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.